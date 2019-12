Politiekat Winston doorbreekt heftigheid van het werk: ‘Na incident neemt iemand hem op schoot’

Het was geen ‘kat in het bakkie’ voor het bureau om hun eigen huisdier te krijgen, vertelt teamchef Maarten van Mierlo. Het idee ontstond toen een tijd terug een kat in beslag was genomen. ,,Het dier had vastgezeten aan een kabel en ging sowieso niet terug naar de eigenaar. We keken of wij het beestje konden nemen. Maar dat werd door de dierenarts afgeraden, omdat die gedragsproblemen had.”



Het idee van een eigen huiskat bleef de medewerkers van het politiebureau bij. Veel collega’s waren voor, een paar tegen en één allergisch. Maar toch werd het op een gegeven moment besloten door teamchefs Van Mierlo en Marian Zaal: het politiebureau adopteerde een kat. Via via kwam Winston eind juli naar zijn nieuwe thuis. Zelfs collega’s die tegen waren zijn nu om. ,,Later zei er een tegen mij: Ik ben geen kattenvriend, maar deze is helemaal te gek. Het pakte heel leuk uit.” Inentingen worden met elkaar betaald. Via een groepsgesprek wordt bijgehouden wie wanneer voor het dier zorgt.