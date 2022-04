Politieke discussie tussen Eritreeërs in kroeg leidt tot bloederige steekpartij: vier jaar cel geëist

Politieke discussie leidt tot steekpar­tij in kroeg

Het Openbaar Ministerie beschuldigt een 19-jarige student uit Eritrea van een poging tot doodslag op een landgenoot in een Haags café. Het duo kreeg over het regime in hun moederland een discussie, die volledig uit de hand liep. De student zou zijn opponent op gegeven moment met een mes gestoken hebben in borst en hoofd.

28 januari