Politieke dwarsligger Roel van Duijn blikt terug op zijn jeugd: ‘Ik werd iets wat ik zelf had uitgevonden: Provo’

Aan het begin van het gesprek neemt Roel van Duijn meteen het initiatief. ,,Ik heb een boekje geschreven. Over mijn zus Lucie. Zij was een Haagse kunstenares en tien jaar ouder. Ik had last van rouw en dus was het fijn om haar in gedachten terug te halen en om haar op die manier weer in mijn leven te krijgen. Als iemand mij in mijn jonge jaren inspireerde om mijn eigen weg te volgen dan was zij het wel.’’