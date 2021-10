Politieke monopoly voor lightrail tussen Den Haag en Westland: ‘Die drie Polenhotels zet ik bij jou neer’

Jaren wordt er al gesproken over een tramlijn tussen Den Haag en Westland. Afgevaardigden van de beide gemeenteraden kwamen op een maandagavond bijeen in Musicon. Gebogen over een bordspel met blokken en kaartjes moesten ze proberen ov-lijnen tussen de verschillende plaatsen aan te leggen. Blokjes die huizen en werkplekken symboliseren zorgen voor groei van de steden en bij genoeg inkomsten kon er een bus- of tramlijn, of lightrailverbinding worden aangelegd.