Politiekorpsen uit heel Europa werken in Haags hoofdkantoor Europol voor veilig verloop EK voetbal

Het hoofdkantoor van Europol in Den Haag is de komende maand het epicentrum waar politiekorpsen uit 24 landen nauw samenwerken om het EK voetbal veilig te laten verlopen. Donderdag opende Europol het International Police Cooperation Centre (IPCC), een centraal informatieknooppunt dat onderdak biedt aan 45 politiemedewerkers uit heel Europa.

In het IPCC wisselen politiemedewerkers in twee shifts van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat informatie met elkaar uit over veiligheidsissues, van cyberaanvallen tot verkoop van valse tickets en de bewegingen van hooligans, die tijdens deze EK-editie door heel Europa rijden en vliegen. Dagelijks bespreken de medewerkers de risico’s rond de wedstrijden, te beginnen met de openingswedstrijd in Rome op vrijdag.

Normaal gesproken is het IPCC gevestigd in het gastland, maar omdat het toernooi dit jaar in meerdere landen neerstrijkt is de ‘control room’ van alle betrokken politiekorpsen voor het eerst gehuisvest bij Europol in het Haagse Statenkwartier. Commandant Max Daniel van de Nederlandse politie heeft er de leiding: ,,Alle landen die meedoen aan het EK zijn hier, met uitzondering van Kroatië en Zweden, want die collega’s kunnen door Covidregels hier niet komen. Met hen houden we digitaal contact.”

Britse hooligans

In het voetbalinformatiepunt werken specialisten die zich het hele jaar bezighouden met voetbal, hooligans, en supportersstromen. ,,Vanuit Den Haag hebben ze contact met hun collega’s uit eigen land. Doordat we ze hier bijeen hebben is het contact heel direct. We hoeven elkaar geen e-mails te sturen, als je stukken nodig hebt loop je van bureau naar bureau”, zegt de stafdirecteur.

Het centrum staat onder leiding van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Roemenië. Andere landen en voetbalbond UEFA gaven het mandaat aan dit landentrio. ,,Roemenië heeft veel ervaring met dit onderwerp, voor de Engelsen geldt hetzelfde.” Britse hooligans zijn berucht, maar Daniel zegt dat het nu nog stil is aan het front. ,,Deze landen hebben heel veel geïnvesteerd in veiligheid in en rond stadions. En ze hebben een enorm netwerk, ze worden geroemd om hun expertise.”

Europol heeft de officiële ontvangstzaal van de raad van bestuur opgeofferd om het IPCC te kunnen huisvesten. Aan de muur hangen tv’s en videoprojectieschermen. Medewerkers dragen allemaal dezelfde Europol-polo met op de rug de tekst ‘Making UEFA Euro 2020 Safer’. Daniel: ,,Iedereen draagt hier dezelfde kleding, waardoor grenzen verdwijnen. Een wedstrijd tussen Oekraïne en Rusland ligt hier minder gevoelig dan op straat in de landen zelf. Hier denken we niet nationalistisch, maar puur hoe we het zo veilig mogelijk kunnen houden.”

