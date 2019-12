Politieleiding grijpt in: Sancties tegen tien politieagenten in Schilderswijk, één direct ontslagen

De straffen lopen uiteen van een waarschuwing tot ontslag op staande voet. Vier agenten waren betrokken bij een arrestatie waarbij zij volgens de politieleiding buitensporig geweld gebruikten. Het ging om een arrestatie in oktober 2018 waarbij agenten een man achtervolgden en uiteindelijk voor een restaurant arresteerden. Hierbij werd de wapenstok gebruikt. Naderhand meldden ze wel dat er geweld was gebruikt, maar logen erover hoe ernstig het was. Een vierde agent filmde in de cellengang de verdachte en deelde de beelden met andere agenten.

Een klokkenluider was politiechef Fatima Aboulouafa. Zij staat inmiddels op non-actief. Voor ze vertrok als politiechef naar Leiden werkte ze op de Hoefkade. Zij kaartte de misstanden aan, maar kwam zelf onder vuur te liggen. Andere politiechefs zegden het vertrouwen in haar op. De manier waarop ze de misstanden aankaartte, solistisch en via social media, werd gezien als een dolksteek in de rug. Het ontlokte Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) de opmerking dat klokkenluiders beter in bescherming moeten worden genomen. ,,De ervaring leert dat agenten die wantoestanden aankaarten bestraft worden door overplaatsingen of gewoon worden weggepest. Dat is onaanvaardbaar”.