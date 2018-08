Politieteam houdt man aan na mislukte ontsnappingspoging

Een 38-jarige Hagenaar werd gisteren in een woning op de Escamplaan aangehouden. Hij moet nog 63 dagen de cel in nadat hij in 2016 is veroordeeld voor diefstal, heling en verduistering. Nadat de man was gevonden, probeerde hij nog te ontsnappen via de achterzijde van de woning. Na een sprong van het balkon kon hij aangehouden worden.