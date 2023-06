Politiewagen knalt op kruising tegen motorscooter, Hagenaar (44) zwaargewond naar ziekenhuis

Binnen&Buiten Houten huis in Finse stijl was de ultieme droom van Saskia en haar man, nu staat het te koop

Saskia Woudstra verkoopt haar bijzondere Finnhouse aan de Leeuweriklaan in De Lier. Dit houten huis van Finse makelij was de ultieme droom van haar man, die helaas zes jaar geleden overleed. ,,Hij was er buitengewoon trots op.”