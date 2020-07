POLL | Gaan automobilisten echt zachter rijden door rubberen drempels, of lopen fietsers nu gevaar?

De badplaats kampt al langere tijd met hardrijdende automobilisten. In een filmpje op Twitter, gedeeld door René Oudshoorn, raadslid voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos, is te zien hoe sommige automobilisten de drempels vermijden.

Het aanleggen van de rubberen drempels is een onderdeel van het Actieplan Boulevard en Haven Scheveningen zomer 2020. Uit dat actieplan blijkt dat vooral in de Jurriaan Kokstraat, Westduinweg, Vissershavenweg en in de haven te hard gereden wordt door auto’s en motoren.