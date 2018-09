Pollepel-effect: wachtende rijen bij je voordeur

,,Wij zitten voortdurend vol. Het is niet normaal. De telefoon stond na de bekendmaking in AD Haagsche Courant en op de nieuwssite roodgloeiend. Buurtgenoten kwamen met het uitgeknipte artikel naar ons toe. Tegenwoordig begint op woensdag al de telefoon te rinkelen voor de reserveringen. Onze gasten komen natuurlijk uit Den Haag, maar ook uit het Westland en zelfs uit Amsterdam.''



Samen met chef-kok Teun Zuurveen, zijn broer Thijs en Jay Wijsman, haalde Tom Janssen eergisteren bij de horecabeurs Gastvrij Rotterdam in Ahoy de bokaal voor het winnende restaurant op, plus bloemen en felicitaties.



Op het podium sprak AD-regiohoofdredacteur Paul van den Bosch mooie woorden: ,,De Pollepel is een instituut." Waarvan akte. Als trotste jonge gladiatoren zag je de ploeg van het Haagse restaurant daarna verdwijnen in de foodarena.



Na een moeilijke start (lees: de oven ging stuk, de ventilatie haperde en het dak van de keuken stortte in door lekkage bij de bovenburen) is de winst meer dan welkom. Het winnen van de Gouden Pollepel genereert immers klandizie. Ook al kent de lofzang in het geval van Tommy's ook een wat minder vrolijk couplet.