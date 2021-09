Polsbandje moet coronacheck in horeca vlotter maken: ‘Maar we moeten alsnog controleren’

UPDATE Man met steekwapen overvalt Albert Heijn aan Steijnlaan

10:22 De Albert Heijn aan de Steijnlaan in Den Haag is woensdagavond overvallen. De dader kwam rond 21.00 uur de winkel binnen met een steekwapen. ,,Hij dreigde hiermee en deed een greep in de kassa”, laat de politie vandaag weten. ,,Met een onbekend geldbedrag vluchtte hij te voet de winkel uit.”