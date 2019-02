Pompende cv-ketel zorgt voor nachtelijke overlast in Rijswijk

Column Je moet nooit hoger kakken dan je gat staat

6:22 Vorige week was er enige consternatie in de Haagse wijk Loosduinen; er vloog een drone tussen de huizen door. Deze was ingezet door woningbouwvereniging Staedion om huizen te controleren. De woningverhuurder gebruikte het moment voor een onduidelijk staaltje borstklopperij.