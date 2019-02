Pool scheurt zeer gevaarlijk over A12 half Nederland door, wordt gepakt bij Malieveld

De politie heeft vandaag een Poolse automobilist achtervolgd die zeer gevaarlijk over de A12 scheurde. Delen waar de maximale snelheid 100 kilometer per uur is, werden door hem voorbij geraasd met 175 kilometer per uur.

De Landelijke Politie kreeg vandaag een melding van collega’s uit Oost Nederland dat er een auto zeer asociaal en gevaarlijk van Arnhem richting Utrecht over de A12 reed. Ter hoogte van Bunnik gingen agenten achter de automobilist aan. ,,Daar hebben we ook gezien dat hij een auto raakte, die daardoor schade opliep’’, vertelt een woordvoerder van de politie. Ook later bij Nootdorp werd een busje geraakt.

De achtervolging duurde tot het einde van de Utrechtsebaan bij de verkeerslichten bij het Malieveld in Den Haag. ,,Toen we voorbij het Prins Clausplein waren, hebben we meer afstand gehouden. Hij was zó uitzonderlijk gevaarlijk bezig, dat we dachten dat er misschien ongelukken konden gebeuren als hij de stad in zou razen.’’ De Pool werd daarom op ‘gepaste afstand’ gevolgd.

Bij de verkeerslichten was het echter zo druk, dat de politie daar de kans zag om de bestuurder klem te rijden. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. De man was niet onder invloed van drank of drugs. Er wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt.