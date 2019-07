Poolse agenten naar Haagse Bos om dakloze Polen te helpen: ‘Zo hoort niemand te leven’

Bijenkorf in Den Haag eert overleden klant Joke, nichtje is sprakeloos

11:41 Meer dan twaalf jaar zat Joke in het restaurant van de Bijenkorf in Den Haag haar geliefde aardbeienbol op te smikkelen. Het personeel had een speciaal plekje in haar hart. Nu zij is overleden blijkt dat ook andersom het geval te zijn en heeft zij een speciaal eerbetoon in de winkel gekregen.