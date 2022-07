Poolse agenten opnieuw op bezoek bij hun collega’s in Den Haag

Politie uit Polen schiet agenten in Nederland te hulp: ‘Rond arbeidsmi­gran­ten speelt van alles’

Politie in de straat? Dan gaan meteen alle alarmbellen af bij Poolse arbeidsmigranten. Wijkagenten merken dat deze groep vaak erg terughoudend is tegenover de Nederlandse politie. Om meer vertrouwen op te bouwen, wordt nauw samengewerkt met Poolse agenten. Onlangs liepen Poolse collega’s mee met wijkagenten in Boskoop en Alphen.

17 januari