Poolse arts voor Poolse patiënt in gloednieuw zorgcentrum

Met 18.000 patiënten en een tiental specialismen onder één dak - van de huisarts tot de psychiater - is de Zorgpoli een van de grootste gezondheidscentra van Den Haag. Zie het centrum als de huisartsenpraktijk 2.0, een soort shopping mall voor zorg. Van bloedprikken tot een gesprek met de psycholoog of bezoek aan de pijnpoli; het kan hier allemaal. En dan dus ook nog in de eigen taal, waarbij de focus ligt op Pools en Turks.



Voor de patiënt kan die Pools sprekende dokter betekenen dat die eindelijk van zijn klacht wordt verlost. Na jaren soms. Zo was er een Poolse Hagenaar die last had van zijn arm. Met gebaren probeerde de man aan zijn huisarts duidelijk te maken wat er aan de hand was, vertelt apotheker Hwie Liong Liem, oprichter van het nieuwe gezondheidscentrum.



,,De arts dacht dat hij misschien last had van jeuk, maar kon niks vinden. Jarenlang wist de man niet wat er aan de hand was, tot hij bij ons terecht kwam. De man had geen last van jeuk, maar van tintelingen. Het zat van binnen. Hij kreeg de juiste medicatie en was binnen twee weken van zijn klachten af.‘’