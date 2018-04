Poolse fietsendieven voorlopig op vrije voeten

Video Lia zoekt wanhopig naar medaillon met foto's van haar overleden familieleden

11:38 Een verloren medaillon. Het is het onderwerp van menig filmscript. Maar voor Lia Roeleveld uit Naaldwijk is het helaas de bittere realiteit. In het medaillon zaten foto’s van haar overleden zoon en kleinzoon. ,,Ik kan het maar niet loslaten.”