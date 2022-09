Poolse klusser lichtgewond bij vervangen raamkozijn: gevel stortte gedeeltelijk in

De buurt schrok rond 10.30 uur op van een zeer harde knal. ,,Ik had echt geen idee wat er aan de hand was. Ik ben meteen de straat op gerend”, zegt de buurvrouw die schuin boven de woning woont. ,,Er hing een grote stofwolk in de lucht. Op de grond lag een gewonde man. Hij werd direct omhoog geholpen door zijn collega’s.”

Hoe het precies mis is gegaan, konden de drie overgebleven Poolse klussers die in het huis bezig zijn niet uitleggen vanwege de taalbarrière. Volgens één van de klussers was zijn collega bezig met het vervangen van het raamkozijn in de benedenwoning. Daar zou íets mis zijn gegaan waardoor meerdere lagen bakstenen op het slachtoffer vielen. ,,Het gaat goed met hem, hoor. Hij heeft alleen een beetje pijn aan zijn schouder”, legt de Poolse man uit die bezig is met het monteren van een steiger. ,,En de schade gaan we fixen.”