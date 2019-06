Poolse Radek B. die zichzelf met benzine overgoot gaat in hoger beroep

B. werd afgelopen maand door de rechtbank veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf. Volgens de rechters vanwege een poging tot brandstichting in de ambassade. Opvallend, want het OM liet die verdenking juist vallen tijdens de rechtszaak en zette in op bedreiging.

Radek hoefde echter niet meer de cel in, omdat hij al een half jaar in voorarrest vast had gezeten. Toch wil hij het er niet bij laten zitten. Zijn advocaat Sander Rens laat weten dat B. het niet eens is met de veroordeling voor een poging tot brandstichting. ,,In het NFI-rapport dat gebruikt is, worden veel te algemene conclusies getrokken. Er is te weinig technisch onderzoek gedaan in de ambassade.’’

Niet gebruiken

Ook wat betreft de tweede aansteker die Radek bij zich had - de eerste had hij onklaar gemaakt, verklaarde hij in de rechtbank - is volgens de advocaat niet gebleken dat hij die had willen gebruiken.

B. heeft steeds gezegd dat hij op wilde komen voor de situatie waar veel Poolse arbeidsmigranten zich in bevinden. Hij wilde aandacht voor uitbuiting van buitenlandse werknemers en afhankelijkheid van werkgevers. Dat de ambassade een schadevergoeding eist begrijpt B. dan ook niet. ,,De Poolse ambassade zegt ook dat ze wil opkomen voor haar onderdanen, maar ze doet wel aangifte tegen een onderdaan die in een schrijnende situatie zit. Waarom doe je dat als het een schreeuw om aandacht is?’’

Bekijk hieronder een interview met Radek B. over het incident.