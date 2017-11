Poortjes bad Zuiderpark 'erg lastig'

,,Zwembad het Zuiderpark is een uitdaging'', zegt wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). ,,Er is daar geen ruimte bij de entree, dus dan zou je moeten uitbouwen. En ik weet niet of dat verstandig is'', zegt de wethouder op vragen van deze krant. Vanwege de 'bouwkundige belemmeringen' loopt er nu een onderzoek naar verschillende scenario's.



Bij de Haagse zwembaden wordt nog dit jaar begonnen met de plaatsing van de toegangspoortjes. Het Hofbad heeft ze al, eind december volgt De Blinkerd op Scheveningen.



De grote beveiligingsoperatie is het gevolg van noodkreten door het personeel van zwembad het Zuiderpark afgelopen voorjaar. Werknemers klaagden anoniem over agressie en aanrandingen, ze beschreven het bad als 'oorlogsgebied waar jonge meiden niet veilig zijn.' ,,Dagelijks is er politie-assistentie nodig om jongeren er uit te zetten of te arresteren.''



Wethouder Baldewsingh bestreed het beeld van een 'terrorbad' maar erkende na gesprekken met het personeel wel dat er vaak sprake is van overlast. Om de orde te herstellen, nam hij ingrijpende maatregelen: er kwam meer cameratoezicht, standaard identiteitscontroles en er werden extra beveiligers ingezet. En om overal de veiligheid te verbeteren, is er het pasjessysteem met toegangspoortjes. Zo kunnen relschoppers met een zwemverbod bij alle baden geweerd worden.



Inmiddels zijn er meer dan 19.000 zwembadpassen verstrekt. De situatie is onder controle, volgens de wethouder. ,,Bij veel baden zie je geen klachten. Volgens mij gaat het de goede kant op.''