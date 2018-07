Pop-up college op het strand over milieu

Den Haag heeft in het nieuwe collegeakkoord hoge duurzaamheidsambities gesteld. Klimaatneutraal in 2030, bijvoorbeeld. Maar hoe valt dat te realsieren en wat betekent dat voor de dagelijkse beleving van de Haagse burger? Sprecher schetst aan de hand van vraagstukken een beeld van het onderzoek dat hij, samen met studenten, doet in de stad.



Het college, onderdeel van het Footprint Festival in Kijkduin, begint om 15.30 uur in strandtent Pier 32.



Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Den Haag en omstreken? Schrijf je hier gratis in!