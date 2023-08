Pop-up galerie aan het Noordeinde: ‘Komen zelfs samenwerkingen uit voort’

Zieke Jade (16) heeft al meer dan 500 chemokuren gehad en ze is nog altijd niet klaar

Bij Jade (16) werd twee jaar geleden een zeldzame spiertumor in haar keel geconstateerd. Inmiddels heeft ze al meer dan vijfhonderd chemo’s en zestig bestralingen gehad. Begin dit jaar leken alle behandelingen achter de rug en kreeg Jade de symbolische bloemenkraal, maar welgeteld één dag later kwam het afschuwelijke bericht dat de uitkomst van de scan niet goed was. De kanker was terug.