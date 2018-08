Popicoon Judy Collins (79) naar het Paard

De 79-jarige uit Seattle afkomstige artieste geldt als ‘lady of folk’. In de jaren 60 maakte zij als zangeres van de Woodstock-generatie furore met kunstzinnige interpretaties van traditionele en moderne folk en eigen composities. Later ging zij zich meer toeleggen op middle of the road popmuziek. Haar grootste hits scoorde zij met covers van bekende liedjes als Send In The Clowns en Both Sides Now.

In de jaren 60 had Judy Collins een relatie met muzikant Stephen Stills, bekend van de band Crosby, Stills, Nash & Young. Met hem bracht zij onlangs het album Everybody Knows uit, een terugblik op hun beider muzikale carrières met klassiekers als River Of Gold en Who Knows Where The Time Goes. De titelsong is een ode aan een andere belangrijke man in haar leven, de in 2016 overleden Canadese singer-songwriter Leonard Cohen. Het optreden in het Paard wordt een een 'zitconcert'. Kaarten kosten € 38,50. De voorverkoop is al begonnen.