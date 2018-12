Popicoon Pink komt naar Malieveld Den Haag

Met haar optreden treedt de wereldartiest in de voetsporen van onder andere Bruce Springsteen, die in 2016 op het Malieveld zong voor zo’n 60.000 liefhebbers. Zelf stond Pink in 2007 al eens in Den Haag, als onderdeel van festival Beatstad op het Malieveld.

Het concert op 11 augustus maakt deel uit van de Pink Beautiful Trauma World Tour 2019. Het optreden op zondag 16 juni in de Johan Cruijff ArenA, dat hier ook onderdeel van uitmaakt, was binnen enkele minuten uitverkocht. De kaartverkoop voor het extra concert op het Malieveld start op 20 december om 10.00 uur via Ticketmaster. Van maandag 17 december 10.00 uur tot dinsdag 18 december 10.00 uur is het al mogelijk kaarten voor het concert te kopen in de speciale American Express presale via ticketmaster.nl/americanexpress.

Wereldact

De gemeente Den Haag is bezig om jaarlijks een artiest van wereldformaat op het Malieveld te laten optreden. Wethouder Richard de Mos (economie, evenementen): ,,Met de komst van weer een wereldact naar onze stad zullen vele tienduizenden gasten Den Haag bezoeken, uit eten gaan, een drankje drinken, musea bezoeken, shoppen en wellicht er een weekendje aan vast knopen. Deze mensen zullen na een geweldig concert en verblijf in onze mooie stad vast en zeker nog een keer terugkomen en, belangrijker nog, breed uit vertellen dat Den Haag de moeite waard is. Een betere impuls voor de lokale economie en werkgelegenheid is bijna niet denkbaar.”

Samen met Mojo en de eigenaar van het Malieveld, Staatsbosbeheer, heeft de gemeente afgelopen zomer werk gemaakt van de inrichting en afwatering van het evenemententerrein. Het organiseren van grote evenementen en concerten is hierdoor makkelijker en minder weersafhankelijk. ,,Het Haagse Malieveld, met zijn centrale ligging, goede bereikbaarheid, midden in onze stad is een van de meest ideale locaties voor openluchtconcerten in Nederland”, vindt De Mos.

Hits

Sinds haar debuut in 2000 heeft Pink zeven studio-albums en een greatest hits-album uitgebracht. De zangeres heeft wereldwijd meer dan 57 miljoen albums, 75 miljoen singles en meer dan 2,4 miljoen dvd’s verkocht. Ook kwamen vijftien van haar singles op de nummer één positie in de hitparades van vele landen. Pink ontving drie Grammy Awards en 19 nominaties, een Daytime Emmy Award, drie Billboard Music Awards, zeven MTV Video Music Awards (inclusief de Michael Jackson Vanguard Award in 2017), twee MTV Europe Awards en twee People’s Choice Awards.