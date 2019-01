Popmuseum in Den Haag lijkt kansloze zaak

Plasticvan­ger kapot: Ocean Cleanup loopt forse vertraging op

12:18 De ‘plasticvanger’ van het Nederlandse project The Ocean Cleanup is kapot gegaan tijdens het opvegen van plastic afval op de Grote Oceaan. Een van de uiteinden is afgebroken. De veegarm van het in Rotterdam gevestigde bedrijf wordt in de komende weken naar Hawaï gesleept voor reparatie. Dat duurt waarschijnlijk een paar maanden.