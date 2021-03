Popmuseum komt er nu wel. Toch?

Nu is het in Den Haag al moeilijk om een grasveldje te vinden dat kan worden omgetoverd tot een islamitische begraafplaats, laat staan dat er ruimte is voor een popzaal. De wil is er in ieder geval. Waar een wil is, ben ik weg. Hoewel in dit geval de kaarten gunstiger liggen dan vijftien jaar geleden. Toen al ontstond het idee voor een Nationaal Popmuseum en ging ik met een paar gelijkgestemden handtekeningen ophalen op Parkpop. De benodigde 2500 handtekeningen waren er snel en dankzij een nieuw politiek instrument – het Burgerinitiatief – moest de raad zich daarna uitspreken over de plannen.