Popmuseum Rockart laat nog even op zich wachten

Een delegatie van Rockart, nu nog gevestigd in Hoek van Holland, neemt vandaag een kijkje in het Concordia-pand aan het Hoge Zand in het centrum van Den Haag. ,,Met een checklist in de hand gaan we het gebouw minutieus inspecteren. Op basis daarvan kunnen we bij de gemeente aangeven wat er nodig is. Dan kunnen we pas bepalen hoe kansrijk een verhuizing is.''