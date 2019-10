Popmuseum RockArt niet naar Den Haag, maar naar Alphen aan den Rijn

Dat doet Bartels nu dus namens RockArt. ,,Dat wij Alphen en Den Haag tegen elkaar willen uitspelen, is absoluut niet waar. Ja, Den Haag had in het coalitie-akkoord staan dat ze vijf ton wilden steken in de eventuele komst van ons popmuseum. Maar daar hebben ze geen geschikte locaties voor ons. De laatste contacten die wij daar hadden, waren met Richard de Mos." De wethouder heeft onlangs het veld moeten ruimen. Er loopt een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar hem vanwege mogelijke bevoordeling van bevriende ondernemers.



,,Ik vind vijf ton heel veel geld'', reageert Noordermeer. Ze wil precies van het Alphense college weten hoeveel bezoekers RockArt nu trekt en hoe het popmuseum er financieel voor staat. In het eerste kwartaal van 2020 wil de gemeente Alphen een besluit nemen over vestiging van RockArt in (een deel van) het oude raadhuis aan het Burgemeester Visserpark. Daar is ook een plan voor woningbouw. Het stadsbestuur geeft voorlopig de voorkeur aan het museum.