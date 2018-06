Poppen Koos en Kleppie gaan met pensioen

UPDATE Oppositie: waar zijn de bonnetjes van de verkie­zings­cam­pag­ne?

4 juni Een groot deel van de Haagse oppositie wil dat de nieuwe coalitie alle campagnegiften openbaart: 'Het is cruciaal om te weten of donateurs een tegenprestatie verwachten'. Richard de Mos reageert: 'onze campagnekas is transparant, jammer dat ze deze kinderachtige brief sturen'.