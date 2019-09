Populaire platenzaak tart alle economische wetten in ‘verloederde’ Boekhorststraat

Voordat het hip werd, opende Ramesh Soekhoe (55), geboren in Suriname en getogen hier in Transvaal, een platenwinkel in de Haagse Boekhorststraat genaamd Vinyl Grove. ,,Boekhorst betekent, volgens de overlevering, kreupelhout. In het Engels is dat 'grove' dat ook nog dorp of stadje betekent'', legt Soekhoe de naam van zijn zaak uit. Toen zijn eerste winkel te klein werd, verhuisde hij met al z'n lp's naar een groter pand in dezelfde straat.