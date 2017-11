Populieren en zieke essen maken plaats voor iepen

Het groen dat er terugkomt voor de aanleg van de Rijnlandroute tussen Wassenaar en de A4 is diverser van soort, hoogte en dichtheid dan er is gesneuveld en van hogere ecologische kwaliteit. Dat is de basis van het plan om de gekapte bomen en struiken te compenseren. Het Bomencompensatieplan Leidschendam-Voorburg, dat vanavond aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd, is gemaakt door de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, de Gasunie, Staatsbosbeheer en de bouwcombinatie Comol5.

Commotie

Een kaalslag, zo is de bomenkap voor de aanleg van de Rijnlandroute tussen Wassenaar en de A4 zonder overdrijven te noemen. Behalve voor de weg moest er door de Gasunie en de bouwcombinatie Comol5 ook nog groen worden weggehaald om leidingen te verleggen en bouwwegen aan te leggen. Over de bomenkap is veel commotie ontstaan, met name bij het recreatiegebied Vlietland en de plaatselijke politiek. Dat er gecompenseerd zou worden is overigens wel steeds beloofd. Volgens het plan blijft het karakter van Vlietland bij de herplant behouden en wordt het zelfs versterkt. Dat betekent dat het intesief gebruikte recreatieve deel van het gebied parkachtig blijft en het andere deel een natuurlijker sfeer krijgt.



Bij de voorstellen voor het herplanten van groen wordt vanuit het recreatiegebied zoveel mogelijk zicht ontnomen op de snelweg A4. Volgens de onderzoekers en plannenmakers gaat het bij de kap langs de rand van Vlietland 'voor een aanzienlijk deel om kaprijpe populieren en door ziekte aangetaste essen waarvan de levensduur beperkt is'. Daar komen onder meer resistente iepen voor terug. De kap maakt ruimte om deze strook van het recreatiegebied zowel recreatief als ecologisch te verbeteren, staat er in het plan.



Het gat dat is ontstaan langs de A4 wordt op twee doorkijken na, weer ingeplant met dicht bossages dat bestaat uit struiken van één meter en hoger. Het gaat om onder meer krentenboompjes, meidoorn en hazelaar en grote bomen, waaronder eiken.