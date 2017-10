Populieren toch om na vergeefs protest

Een deel van de 900 bomen die volgens de gemeente onveilig zijn, is al gekapt. Bomenstichting Den Haag verzette zich in juli bij de Raad van State tegen het omver halen van twintig bomen in straten als de Van Boetzelaerlaan. Zij waren van mening dat de gemeente te snel overging tot het kappen van de populieren. De stichting vroeg om die reden aan het gerechtsorgaan om een uitspraak over het Haagse kapbeleid en de methode waarmee de gemeente de bomen beoordeelt. Daar werd geen oordeel over gegeven. Wel zegt de Raad van State dat Den Haag heeft aangetoond dat alle te kappen bomen onvoldoende scoren op veiligheid. De veiligheid is beoordeeld door groenbeheerders van de gemeente die de bomen een voor een hebben onderzocht.