Popzangeres, volkszanger én rapper maken Nederlandstalige versie van Let it Snow

Popzangeres Charlene Bakker, volkszanger John Medley en rapper Pete D. Moore bundelen de krachten en gaan de muzieklijsten bestormen met een kersthit. Het nummer waarmee dat moet gebeuren is een Nederlandstalige versie van Let it snow.

Een popzangeres, een volkszanger en een rapper maken een kersthit? Het lijkt wel het begin van een mop. Maar de Zoetermeerse Charlene Bakker en Hagenaars John Medley en Pete D. Moore gaan dat wel degelijk voor elkaar proberen te boksen.

De samenwerking begon in het ADO-stadion. Charlene en John geven daar regelmatig optredens in skyboxen en na een gezamenlijk optreden daar sloeg de vonk over. ,,We deden ‘O, O, Den Haag’ samen en dat beviel heel goed”, vertelt Charlene, bekend van onder andere Idols en YouTube.

Later kreeg de Zoetermeerse een bericht van John of ze niet samen een kerstnummer konden gaan maken. ,,Dat leek hem een heel leuk idee. Ik mocht vervolgens de stijl kiezen”, vertelt ze. Haar favoriete kersthit is Let it snow, en dan wel de vertolking van Jessica Simpson. De cover van de hit van Dean Martin is haar op het lijf geschreven, zegt ze. ,,Jessica Simpson heeft er echt een popsausje overheen gegooid. Ik vind dat een heel leuke, vrolijke versie.”

Uniek

John betrok rapper Pete D. Moore bij de samenwerking en een uniek trio was geboren. Vorige week zijn de drie muzikanten bij elkaar gekomen om te bespreken hoe het nummer moet gaan klinken. ,,Je kent elkaar niet zo goed, dus je moet een beetje afwachten hoe dat gaat. Maar we klikken heel goed”, zegt Charlene. ,,We hebben dezelfde humor, we denken hetzelfde over muziek. We gaan echt iets unieks doen: ik als popzangeres, John als volkszanger en Pete als rapper: zoiets heb ik nog nooit gehoord.”

Volgende week gaan de drie de studio in om de eerste opnames te maken. Op 8 december vindt de release party plaats. In de tussentijd timmert Charlene druk aan de weg als zangeres. Ze is doorgedrongen tot de laatste twintig kandidaten bij de YouTube-auditie van het programma Beste Zangers en lanceert elke maand een cover op haar eigen kanaal. Ook in de skyboxen blijft ze te vinden.