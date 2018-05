Pornografie door de eeuwen heen komt tot leven

Het museum hanteert voor deze rijke tentoonstelling het advies van de Kijkwijzer voor 16+ omdat het goede aanknopingspunten biedt voor ouders of docenten om met hun kinderen en leerlingen in gesprek te gaan.



In deze expositie komt het doorgaans verborgen verhaal van de Nederlandse pornografie tot leven. Aan de hand van honderden items wordt de relatie tussen porno en de maatschappij aangetoond. Door de eeuwen heen blijft het een heen en weer bewegen van taboe naar tolerantie. De geschiedenis toont ook de macht van de kerk en de politiek, van kritiek, wetgeving en censuur en het verzet daartegen. Veel onbekend drukwerk is er te zien dat voor het eerst tentoongesteld wordt. Zoals pornografisch materiaal dat in de jaren dertig door de Rotterdamse politie in beslag is genomen. Maar ook de expliciete twintigste-eeuwse boeken en tijdschriften als Ik Jan Cremer, Chick, Gandalf en de Playboy.