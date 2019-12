Porsche flink beschadigd bij brand: brandweer voorkomt erger

Brand in vuurwerk­han­del oud-ADO’er Michel Adam

23 december Op de Maartensdijklaan is vanavond brand uitgebroken in de winkel van voormalig ADO Den Haag-voetballer Michel Adam. Omdat door de sterke rookontwikkeling bovenliggende woningen moesten worden ontruimd en er 600 kilo vuurwerk opgeslagen lag, werd opgeschaald naar een middelbrand. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.