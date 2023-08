Portiekbewoners opgeschrikt door flinke knal: jonge havik vliegt door raam in Den Haag

Rookverbod op het strand? ‘Prima idee! Alleen het handhaven is een probleem’

Een rookverbod op een strand, zij het zonder boetes? Het zou zomaar kunnen gebeuren in Den Haag, waar het Haagse stadsbestuur een informeel plan heeft geopperd om een rookverbod op een deel van het strand in te voeren. ,,Het zou een goede stap zijn, want de meeste rokers laten hun peuken in het zand liggen.’’