Portiekplassers in Laakkwartier moeten worden gestopt: ‘Dit is onacceptabel’

Onacceptabel noemt raadslid Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos de overlast in de portieken in Laak. Ze wil uitleg van het college na de noodkreet van de bewoners in het AD.

De Haagse Ilona Velthuizen is helemaal klaar met de regelmatig bevuilde portieken in Laak. Haar beveiligingscamera’s legden vast hoe een voorbijganger op de trap plast. Ook andere bewoners klagen over etensresten, afval van harddrugs en mensen die slapen in de portieken.

Davituliani wil weten hoeveel er van de overlast bekend is bij de gemeente. Ook vraagt ze hoe het met de portiekaanpak in Laak is gesteld. ,,Zoals wel vaker het geval is, zien we ook hier dat de verantwoordelijken van hun verantwoordelijkheid wegduiken. Dit is onacceptabel.”

Quote Helaas zien we dat mensen in aandachts­wij­ken vaker aan hun lot worden overgela­ten

Het raadslid stoort zich met name aan het ontbreken van een protocol en een duidelijke vorm van samenwerking tussen de gemeente, VvE en woningbouwvereniging: ,,Helaas zien we dat mensen in aandachtswijken vaker aan hun lot worden overgelaten, terwijl de bewoners helemaal klaar zijn met de overlast en er enorm van balen dat hun woongenot op deze manier alleen maar achteruit blijft gaan. Dit terwijl de overlastgevers hun gang kunnen blijven gaan”.

Bekijk hieronder de beelden van de portiekplassers die overlast geven in het Haagse Laakkwartier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.