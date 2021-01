Portiekplassers teisteren Haags Laakkwartier, Ilona is het zat na glijpartij: ‘Asociaal’

Het is al donker als Ilona Velthuizen, haar man en haar moeder afgelopen weekend thuiskomen na een dagje op stap te zijn geweest. Haar moeder loopt voor Ilona de trap van het portiek op en glijdt uit.



Vol verbazing kijkt ze naar wat de trap zo glad maakt. De vrouw van 76 is zojuist uitgegleden over urine, die daar eerder door een onbekende is achtergelaten. Het is niet het enige wat de portieken regelmatig vervuilt. Bewoners in Laakkwartier zijn helemaal klaar met de overlast.