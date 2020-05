Positieve reacties op overstap burgemeester Van Zanen: ‘Beste burgemeester die Utrecht in tientallen jaren had’

Jan van Zanen zelf liet vanavond tijdens de gemeenteraad in Utrecht weten zijn stad met een goed gevoel te verlaten. ,,U staat er goed voor, de stad staat er goed voor. Dit is een zelfbewuste gemeenteraad”, zei hij tegenover de gemeenteraadsleden in een korte toespraak. Hij kreeg applaus. De raad feliciteerde de burgemeester met zijn overstap. ,,Maar zal hem missen voor stad en raad!”

De reacties, die na de bekendmaking al snel volgden via het sociale medium Twitter, zijn vooral positief. Haagse raadsleden laten weten Van Zanen van harte te verwelkomen. In Utrecht wordt vooral met verbazing gereageerd. ,,Het komt als een verrassing van ongekend niveau", zo twitterde het Utrechtse D66-raadslid Mohammed Saiah.

Henk Westbroek, zanger en voormalig lijsttrekker van Leefbaar Utrecht, feliciteert de man die in zijn ogen de beste burgemeester was die Utrecht in jaren had. ,,Gefeliciteerd Den Haag.” Amerikaverslaggever Willem Post, die in Den Haag woont, reageert: ,,Als Hagenaar zeg ik tegen Utrecht: sorry!”