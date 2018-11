Post en pakketjes ophalen langs snelweg bij Ypenburg

,,Zo hoef je niet meer in de rij te staan bij een postkantoor of pakketpunt”, aldus topman Jean-Luc Otten. De automaat ligt in de buurt van de McDonald's en wereldrestaurant Samen en is geschikt om pakketten te versturen en te ontvangen. Eerder opende PostNL al een pakketautomaat in boekhandel Paagman op de Frederik Hendriklaan.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!