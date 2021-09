Post sorteren als Max Verstappen: oude postkantoor aan de Rijswijkseweg heeft allure terug

Haar bruiloft is allang geweest, toch draagt Marlies haar jurk nog vaak: ‘Zo beleef ik het elke keer weer’

10:00 Marlies van der Hout was op 1 juli een stralende bruid. Na een verlovingstijd van 12,5 jaar gaf ze haar jawoord aan Martin Hoogslag. Haar schitterende trouwjurk is, onder het motto ‘Where is the Dress’ aan een bijzondere tournee begonnen die op Instagram te volgen is.