‘Postbezorgers’ horen celstraffen eisen voor gewelddadige woningovervallen

De Songfesti­val-out­fits van onder andere Chantal Janzen en Nikkie Tutorials zijn te zien in Den Haag

18:19 Wie had nou eigenlijk de mooiste jurk aan tijdens het presenteren van het Songfestival 2021? Was het Edsilia Rombley, Nikkie de Jager of toch Chantal Janzen? Ben je er nog (steeds) niet uit, dan hebben we goed nieuws: de kleding van het Songfestival komt namelijk naar Den Haag.