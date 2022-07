Posters van Haagse Hogeschool om personeel te werven hangen door heel de stad: ‘Geen moment saai’

Hebben jullie bij de Haagse Hogeschool echt zoveel personeelstekort?

,,Ja, sinds januari hebben we al 333 vacatures geplaatst op onze website en alsnog komen we mensen tekort. We hebben nu nog 76 openstaande vacatures. Het duurt ook steeds langer en kost meer moeite om die vacatures te vullen. Daarom zijn we met een specifieke arbeidscampagne begonnen om mensen voor een baan op onze school te interesseren. De vacatures staan op onze website en de posters hebben we in de stad verspreid. Zo willen we de Haagse Hogeschool als een aantrekkelijke werkgever neerzetten.’’