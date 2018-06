PostNL haalt 120 brievenbussen in Den Haag weg

Als reden geeft het postbedrijf dat er steeds minder post wordt verstuurd. ,,Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderen we of verplaatsen we naar plekken waar veel mensen komen”, laat PostNL weten. ,,Uitgangspunt is dat brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn.” Brievenbussen bij zorginstellingen en verlaagde brievenbussen blijven om die reden staan.