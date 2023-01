Postuum wordt seksuele voorkeur van Louis Couperus gewijzigd

Lieve Rachel Werken op je veertiende was vroeger heel normaal

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze week in de rubriek Lieve Rachel: de lotgevallen van haar oma Sonja, begin jaren zestig, als leerling van de huishoudschool.

27 januari