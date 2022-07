Potje met 100.000 euro beschikbaar voor elektrische bevoorrading van strandtenten

De pot geld is beschikbaar omdat de gemeente Den Haag medeondertekenaar is van de Green Deal Stedelijke Distributie Zero Emissie. Daarnaast heeft de gemeente met acht belangenorganisaties van Haagse ondernemers in de binnenstad het convenant Stedelijke Distributie Den Haag gesloten. Daarin is afgesproken dat zij in 2025 alleen nog spullen leveren aan winkels, horeca, kantoren en bewoners in het centrum met voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten.