Potje modderworstelen met kooivechter op Wild Rooster Festival

Brandweer­man zoekt naarstig een locatie voor educatief 'actiepark'

25 augustus ,,Mijn leven lang ben ik al bezig met hulpverlening'', zegt Hagenaar Marcel Brinkman, directeur HEROLAND. Na jaren gewerkt te hebben in de hulpverlening heeft hij een grote droom: het bouwen van een attractiepark dat in teken staat van hulpverlening. Er is alleen een probleem. ,,Het is tot nu toe nog niet gelukt om een geschikte locatie te vinden.''