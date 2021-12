‘Pottenbakkende travestiet’ wint Erasmusprijs 2021: ‘Pandemie heeft mij veel gebracht’

In een coronavrij tijdperk zou de winnaar van de Erasmusprijs 2021 worden gehuldigd in het Paleis op de Dam. Tot verdriet van de Stichting Praemium Erasmianum én de Britse kunstenaar Grayson Perry (1960) ging dat feest niet door. Het werd een video-verbinding tussen de kunstenaar vanuit Engeland en onze koning in het Haagse Kunstmuseum. Veerkrachtig als de kunstenaar is, had hij zich voor de gelegenheid gehuld in een rozerode satijnen jurk inclusief bril en hoogblonde pruik. „Ik kleed me graag mooi aan als iedereen zich uitdost”, aldus de dolgelukkige prijswinnaar. Nadrukkelijk stelde de koning dat hij hoopt Grayson Perry snel live te kunnen ontmoeten.