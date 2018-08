Praatpaal helpt bleue dichters op het strand

Wat moet je met een praatpaal van de ANWB?

,,De wegenwacht besloot vorig jaar om alle praatpalen weg te doen. Degenen met een goede motivatie konden er ééntje bemachtigen. Wij dachten, zo'n gele praatpaal is een mooie gadget voor ons open podium en nodigt bezoekers uit om hun gedicht ook voor te dragen.’’



Hoe helpt die praatpaal mensen het open podium op?

,,Het maakt het net iets comfortabeler voor de beginnende artiest om hun eerste gedicht voor te dragen. Nu kunnen ze een beetje achter die paal schuilen, er op leunen als dat het gemakkelijker maakt.’’



Waarom op het strand?

,,Het is een plek die poëzie en sfeer ademt. De omgeving zelf zorgt voor nieuwe inspiratie voor de dichters. Overigens is het een uitgelezen plek om nieuwe liefhebbers kennis te laten maken.’’



Waar komen die nieuwe liefhebbers vandaan?

,,Die lopen gewoon over het strand. Strandgangers die in de buurt zijn struinen hier sneller op af dan in een gebouw in de binnenstad. Zo krijgen we een publiek dat diverser is dan doorgaans op poëziefestivals. Hier kunnen ze vrij toegankelijk een stukje van de cultuur proeven. Misschien vinden ze het wel zo leuk dat ze zelf gelijk een werk willen voordragen.’’



Doen ze dat dan zo snel?

,,Eigenlijk niet, maar ik moedig hen wel altijd aan om te proberen. Echt fout gaat het eigenlijk bijna nooit.’’