Prachtig! Namaakkots, pseudodrollen en plastic vingers met een spijker erdoor

Lieve Rachel

Ik schiet in de lach als jij thuis opendoet en een soort dansact laat zien. Die ik inmiddels al herken als TikTok acrobatiek met veel handgebaartjes. Enthousiast vraag je of ik er met m’n mobieltje een filmpje van vijftien seconden van wil maken. ,,Dat moet je dan op Instagram of Facebook zetten. Dan krijg jij, eigenlijk ik, veel volgers.”

Niet voor de eerste keer lepel ik op dat ik nog nooit behoefte aan social media apps heb gehad. Gelukkig hoor ik van je ouders dat ze jou daar nog te jong voor vinden. Ik ben helemaal opgelucht als ze later die middag zeggen dat ze ook alle privacywaarborgen op je tablet hebben aangevinkt.

Leo van der Velde en kleindochter Rachel

Ondertussen wissel jij moeiteloos van onderwerp. ,,Kunnen we binnenkort weer een keer sushi’s gaan eten, opa? Voor of na onze vakantie?” Ik beloof het. ,,Als ik jarig ben. Onder de voorwaarde dat we dan ook met z’n vijven aan één tafel mogen zitten.”

Lelijke nieuwbouw

Over restaurant gesproken. Oma Sonja en ik hebben in november 1985 het afscheidsdiner meegemaakt dat ter gelegenheid van de sluiting van het legendarische restaurant The House of Lords werd gehouden. Dat moest gesloopt vanwege de lelijke nieuwbouw destijds van de Tweede Kamer. Het menu kostte 155 gulden per persoon, duurder hebben we nooit meer gegeten.